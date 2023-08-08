صحة مطروح: حملة 100 يوم صحة قدمت 200 ألف خدمة طبية للمواطنين

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن حملة 100 يوم صحة، والتي تقدم خدماتها لليوم الـ44 على التوالي بالمحافظة، قدمت حتى الآن ما يتخطى الـ200 ألف خدمة طبية للمواطنين.

ويأتي ذلك من خلال أكثر من 50 منفذًا منها منافذ ثابتة وأخرى متحركة موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحملة قدمت حتى الآن على مدار الـ44 يوما، ما يتعدى الـ25000 خدمة من خلال مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ إجمالي المنتفعين من خدمات التثقيف الصحي والتوعية 110315 منتفعًا.

فيما وصل عدد المنتفعين من خدمات القوافل العلاجية 14834 منتفعًا، وإجمالي عدد المنتفعين من خدمات الشئون الوقائية ما يتخطى الـ40000 خدمة.