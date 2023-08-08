 عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 11:56 ص

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة من الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ عام 1994.


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