نيجيريا: إيكواس تفضل الحل الدبلوماسي للتعامل مع انقلاب النيجر

قال أجوري نجيلالي المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)التي يرأسها يفضلان حلا دبلوماسيا وسلميا للتعامل مع الانقلاب العسكري في النيجر، بحسب وكالة "رويترز".

وفي نفس السياق، أبلغ المجلس العسكري في النيجر (إيكواس)، التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية"، بحسب ما جاء في رسالة رسمية حصلت وكالة "الصحافة الفرنسية" على نسخة منها، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأعلن رئيس الحكومة التى أطيح بها في النيجر حمودو محمدو، أمس الاثنين، أن الانقلابيين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "العودة" إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة "تي في 5 موند".