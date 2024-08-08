 محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بديروط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بديروط

يونس درويش
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 1:35 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 1:35 م

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستمرار حملات إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بمدينة ديروط لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع جميع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق بمدينة ديروط، حيث تم استهداف شوارع القيسارية والوكالة وبورسعيد بمدينة ديروط وإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين لتيسير حركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام وذلك خلال حملة بمشاركة الأستاذ محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي الإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.


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