تغيير اضطراري للمنتخب بخروج زيزو مصابا أمام المغرب

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تعرض أحمد مصطفى زيزو، نجم المنتخب الوطني الأولمبي، للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المغربي، لتحديد صاحب المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».