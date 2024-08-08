 تغيير اضطراري للمنتخب بخروج زيزو مصابا أمام المغرب - بوابة الشروق
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تغيير اضطراري للمنتخب بخروج زيزو مصابا أمام المغرب

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 6:17 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 6:19 م

تعرض أحمد مصطفى زيزو، نجم المنتخب الوطني الأولمبي، للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المغربي، لتحديد صاحب المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

 


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