صربيا تزيل حطام سفينة ألمانية من حقبة النازية من نهر الدانوب

قالت السلطات الصربية الأربعاء إنها أزالت لأول مرة من نهر الدانوب واحدة من أكثر من 200 سفينة حربية أغرقتها البحرية الألمانية النازية هناك في أغسطس 1944، وفقا لما ذكره وزير النقل والبنية التحتية الصربي، جوران فيسيتش.

وكتب الوزير على فيسبوك أنه سيتم أولا إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك أي متفجرات على متن الحطام، وبعد ذلك سيتم عرضها للجمهور.

بشكل عام، تنوي صربيا استعادة 21 من قطع هذا الحطام من نهر الدانوب. ويتم تمويل المشروع من خلال قروض من الاتحاد الأوروبي.

وخلال فترات انخفاض مستويات المياه في نهر الدانوب بسبب الجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف ، تبرز أجزاء من هذا الحطام من النهر بشكل متكرر.

وكان الحطام يعيق الملاحة في هذا القطاع من نهر الدانوب بالقرب من بلدة براهوفو لمدة ثمانية عقود.

ويشكل نهر الدانوب الحدود مع رومانيا في هذه المنطقة.

وفي أغسطس 1944، كان الجيش الأحمر السوفيتي يتقدم غربا ويسيطر بالفعل على مضيق البوابات الحديدية على نهر الدانوب، والذي يقع أعلى مجرى براهوفو.

ولم يعد من الممكن سحب أسطول الدانوب والبحر الأسود الألماني عبر هذا النهر كما كان مخططا في الأصل. لذلك، أمر الأميرال الألماني المسؤول بول ويلي زييب بإغراق أكثر من 200 سفينة حربية وتجارية في النهر.

وفر معظم الجنود والمدنيين البالغ عددهم حوالي ثمانية آلاف شخص على متن السفن سيرا على الأقدام من الجيش الأحمر المتقدم.

وتمت إزالة بعض السفن التي أُغرقت في ذلك الوقت من النهر بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب.