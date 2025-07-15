وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقالت البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 14 يوليو، وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 15 يوليو، اعترضت أنظمة الإنذار الدفاعية الجوية ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط "32 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و12 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و6 فوق أراضي البحر الأسود، و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف، وكورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.