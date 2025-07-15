المغرب يحذر سكان 3 أقاليم من اندلاع حرائق غابات

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دعت الوكالة المغربية للمياه والغابات، الاثنين، سكان المناطق المجاورة للغابات في 3 أقاليم إلى توخي الحذر من اندلاع حرائق، بدءا من غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة.

وقالت الوكالة في بيان، إن هناك "خطورة قصوى (المستوى الأحمر) من اندلاع حرائق في غابات 3 أقاليم" هي شفشاون وتاونات (شمال) وتازة (شرق).

وتابعت: "المطلوب توخي الحيطة والحذر بالمناطق المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها".

وأشارت الوكالة (حكومية) إلى وجود "خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق غابات في أقاليم الفحص أنجرة، وطنجة أصيلة ووزان، وتطوان والمضيق والفنيدق والعرائش، والحسيمة وخنيفرة وبني ملال وإفران (شمال)، وأكادير (وسط)، والصويرة (غرب)".

كما حددت الوكالة في بيانها "خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم والدريوش والناظور (شمال)، وسيدي سليمان والرباط وسلا والقنيطرة والخميسات والصخيرات تمارة (غرب)، وبركان وتاوريرت (شرق)".

ودعت المواطنين إلى "تبليغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحرائق".

وأضاف البيان: "من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، انطلاقا من معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق".

وفي 16 مايو الماضي، أعلنت السطات المغربية تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وأوضح مدير عام الوكالة عبد الرحيم هومي، منتصف مايو، أن عدد حرائق الغابات المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، مسجلا تراجعا بنسبة 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وعام 2024، التهمت الحرائق حوالي 874 هكتارا، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات نحو 12 بالمئة من مساحة المغرب، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.