كولر يرفع رصيده إلى 9 ألقاب مع الأهلي

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واصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي احتكار الألقاب المحلية مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

ضمن الأهلي تتويجه بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي ورقم 44 في تاريخه بالفوز على سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 24، مساء الخميس.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات على انتهاء مشواره في الدوري هذا الموسم.

ورفع كولر رصيده مع الأهلي إلى 9 ألقاب، وهي الدوري "مرتان" وكأس مصر "مرتان" ودوري أبطال أفريقيا "مرتان" وكأس السوبر المصري "ثلاث مرات" إضافة إلى برونزية مونديال الأندية في 2023.

كما رفع المدرب السويسري رصيده الإجمالي إلى 13 لقبا في مسيرته التدريبية بعد فوزه بالدوري السويسري مع ناديي سانت جالين وجراسهوبرز، ولقب دوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، وكأس سويسرا مع بازل.