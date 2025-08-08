مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تعود منافسات كرة القدم مرة أخرى مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، حبث تقام اليوم 3 مباريات قوية.

تنطلق اليوم، الجمعة، النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات قوية، يفتتحها بيراميدز في السادسة مساءً بمواجهة وادي دجلة على ملعب السلام، فيما ستكون أقوى مباريات اليوم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة مساءً على ملعب هيئة قناة السويس، وأخيرًا يلعب المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري في التوقيت ذاته على ملعب السويس الجديد.

كما تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب»، فيما تتواصل منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وتقدم «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة × بيراميدز 6:00م ON Sport

سيراميكا كليوباترا × الزمالك 9:00م ON Sport

المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري 9:00م ON Sport2

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي:

برمنجهام × إيبسويتش تاون 10:00م beIN SPORTS 2

كأس الأمم الإفريقية للمحليين:

الجزائر × جنوب إفريقيا 5:00م beIN SPORTS 6

غينيا × أوغندا 8:00م beIN SPORTS 6