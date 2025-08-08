نتنياهو لمستشار ألمانيا: قرار حظر بيع الأسلحة لإسرائيل يكافئ حماس

قالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّر للمستشار الألماني فريدريش ميرتس عن "خيبة أمله" من قرار برلين حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

وأضافت الحكومة الإسرائيلية في بيان أن نتنياهو أبلغ المستشار الألماني بأن بلاده بهذا القرار "تكافئ حركة حماس"، معتبراً أن هدف إسرائيل "ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس وإقامة حكومة سلمية هناك".

وأعلن ميرتس في وقت سابق الجمعة، تعليق تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في غزة، رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال ميرتس عبر منصة "إكس" إن الحكومة الألمانية لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل بقرارها الجديد "مسؤولية أكبر من ذي قبل" لضمان حصول المدنيين على المساعدات التي يحتاجونها.