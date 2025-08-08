كشف مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، سبب أزمته الأخيرة مع النادي الكتالوني، التي تصاعدت أحداثها على مدار الأيام الماضية.

برشلونة دخل في خلاف مع شتيجن، لرفضه التوقيع على نموذج الموافقة للنادي على إرسال تقرير الإصابة والجراحة التي خضع لها مؤخرا إلى اللجنة الطبية لرابطة الدوري الإسباني، والمكلفة بتقييم شدة الإصابة.

وجاء بيان شتيجن كالتالي:

"كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة عليّ، جسديا وشخصيا، لطالما كانت أولويتي العودة إلى الملاعب ومساعدة الفريق".

"اتُخذ قرار الخضوع للجراحة مع أطباء متخصصين وبموافقة النادي، بهدف حماية مسيرتي المهنية على المدى الطويل".

"هناك الكثير من التكهنات التي لا أساس لها، أود توضيح أن جميع التعاقدات والتجديدات قد اكتملت قبل جراحتي، من الظلم القول إن إصابتي استُغلت لتسجيل آخرين".

"لطالما تصرفتُ باحترافية واحترام، أحب برشلونة بشدة، وهذه المدينة، وجماهيرها، التزامي تجاه النادي مطلق، أنا مستعد للتعاون مع إدارة النادي لحل هذا الوضع بشكل بنّاء".

"قد يكون الكثير قد تغير، لكن شيئا واحدا لن يتغير أبدا، أنني أحب مشجعي برشلونة".