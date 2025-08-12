وزير الثقافة الألماني يدافع عن قرار حظر بعض المعدات العسكرية لإسرائيل

دافع وزير الدولة الألماني للشئون الثقافية فولفرام فايمر، عن قرار الحكومة الألمانية بحظر تصدير بعض المعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وقال فايمر، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، إن المستشار فريدريش ميرتس هو الصديق الأكثر ولاء لإسرائيل في أوروبا وحافظ على مسار هذا الولاء.

وأضاف: "أعتبر اتخاذ هذا القرار الآن بشأن تفصيل يتعلق بصادرات الأسلحة قرارا مشروعا. هذا لا ينتقص قيد أنملة من الموقف الأساسي للحكومة الألمانية".

وذكر فايمر، أن" هناك آراء متباينة داخل إسرائيل نفسها حول أفعال إسرائيل في غزة، حتى داخل هيئة الأركان العامة والمخابرات"، مضيفا أنه "يستطيع أن يقول للمنظمات اليهودية في ألمانيا صراحة أن الحكومة تقف إلى جانبها".

ودافع ميرتس، عن قراره في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية أول أمس الأحد.

وقال: "مبادئ سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير"، مضيفا أن الحكومة الألمانية ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن لا يمكنها توريد أسلحة إلى صراع قد يُسفر عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين.