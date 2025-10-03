السكة الحديد تنظم ندوة توعوية بجامعة الأزهر لمواجهة السلوكيات السلبية على خطوط السكك الحديدية

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع المجمع الإعلامي بمحافظة القاهرة، ندوة توعوية بمقر كلية التربية – جامعة الأزهر بمدينة نصر، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع من طلاب الكلية. تأتي الندوة في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والوطني تجاه التعامل مع مرافق الدولة ومجابهة السلوكيات السلبية المتعلقة بمرفق السكك الحديدية.

وتضمنت فعاليات الندوة، بحسب بيان الهيئة اليوم الجمعة، عدداً من الفقرات التوعوية لتوحيد المفاهيم والجهود في مواجهة الممارسات السلبية، مثل رشق القطارات بالحجارة، والعبور من الأماكن غير المخصصة، وإلقاء المخلفات على خطوط السكك الحديدية، وما ينجم عن هذه التصرفات من أضرار مادية وبشرية.

كما تم خلال الندوة التأكيد على أهمية الجهود المؤسسية التي تبذلها جهات الدولة لمواجهة هذه الظواهر، وتعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.

وقد لاقت الندوة تفاعلاً إيجابياً من الحضور، الذين أكدوا رفضهم لتلك الممارسات، مشددين على ضرورة نشر الوعي الثقافي والوطني.

ويأتي تنظيم الندوة ضمن توجيهات السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، بشأن تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية بالإنجازات التي تحققها الدولة، خاصة في قطاع السكك الحديدية، والتصدي لكافة أشكال السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية.