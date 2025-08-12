613 شهيدا ومصابا جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 100 شهيد و513 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 61 ألفًا و599 شهيدًا، و154 ألفًا و88 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 10آلاف و78 شهيدًا و42 ألفًا و47 إصابة.

ونوهت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 31 شهيدًا و388 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1838 شهيدًا، وأكثر من 13 ألفًا و409 إصابات.

ولفتت إلى أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 227 حالة وفاة، من ضمنهم 103 أطفال.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.