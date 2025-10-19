المايسترو تامر فيظى: سعيد بقيادة أوركسترا مهرجان الموسيقى العربية فى حفلين هذا العام

• آمال ماهر ومى فاروق لديهما موهبة غنائية استثنائية وهما الأفضل فى الوطن العربى

• أراجع كل التفاصيل قبل الحفلات وأخشى المفاجآت غير المتوقعة

• هيربرت فون كارايان قدوتى.. وأتمنى قيادة أوركسترا يضم 1000 عازف

تحت عنوان «أم كلثوم.. الخالدة» قاد المايسترو تامر فيظى الأوركسترا فى حفل افتتاح الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة آمال ماهر، وقدم أداءً مميزا؛ أشاد به جمهور الحفل.

وفى حديث خاص لـ«الشروق» أعرب فيظى عن سعادته بالتواجد فى المهرجان هذا العام بحفلين، حيث يقود الفرقة الموسيقية مع المطربة مى فاروق فى 24 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تقديمه حفل الافتتاح مع المطربة آمال ماهر، وقال إنه سعيد بمصاحبة اثنين من المطربات يراهما الأفضل فى الوطن العربى، ولديهما إمكانيات صوتية استثنائية، مشيرا إلى أنه سبق وأن شارك فى المهرجان بحفل فى الدورة السابقة.

وأوضح فيظى أنه قبل أن يتم تكليفه بقيادة أوركسترا الحفلين، تحدث مع المسئولين فى دار الأوبرا حول فكرة تقديم حفلات مختلفة، وعرض عليهم مجموعة من الأفكار وأعجبوا بها، من ضمنها تقديم مقطوعة موسيقية درامية «الأوفرتير»، وهى أول مرة تقدم تقريبا فى مصر على المسرح، كما أنهم اخترعوا فكرة جديدة وهى تقديم ميديلى للكورال من أعمال أم كلثوم.

وأضاف أنه دائما ما يكون هناك تحديات قبل أى حفلة، خاصة إذا كان الفنان اسم كبير وله جمهور كبير، ويكون التحدى هو الاستعداد لأى مفاجأة من الجمهور الذى قد يطلب أغنية ليست موجودة بالبرنامج، وعليه بتلبية هذه الرغبة على الفور حتى يكونوا على قدر المسئولية بمثل هذا الحفل.

وأشار فيظى إلى أن التحضير لحفلة آمال ماهر بدأ من قيامه بمراجعة برنامج الحفل معها، مؤكدا أن أصعب ما واجهه خلال التحضير لهذا الحفل، هى فكرة تجميع مجموعة من الأعمال التى لها علاقة بالحدث الذى يتواجدوا من أجله، وهو تكريم أم كلثوم، وقاموا بتجميع عدد كبير من الأغانى التى غنتها أم كلثوم وقاموا بوضعها فى عمل واحد يعرض بشكل منسجم، وهذه الفكرة تطلبت تحضيرا جيدا، وبعد ذلك يأتى التأكيد على الفريق، والممثل فى عازفى الأوركسترا، وإعداد برنامج عمل يضمن تواجدهم فى كل البروفات والحفل، لأنه يحب أن يعمل بعناصر معينة لا يمكن تغييرهم.

وشدد فيظى على أنه يقوم قبل أى حفل بمراجعة كل التفاصيل جيدا، والتأكد أن كل شىء يسير بشكل منضبط، فهو بطبيعة الحال يحب الدقة والترتيب ويخشى من المفاجآت غير المتوقعة، موضحا أن عدد أعضاء الأوركسترا 90 عازفا تقريبا، ويجب أن يكون الـ 90 عازفا والفنان صاحب الحفل، فى حالة مزاجية تسمح لهم بتقديم العمل فى أفضل صورة، وعندما يحضر أحدهم وهو غير جاهز يصبح الأمر مزعجا للجميع، ويتأثروا سلبا بهذا الأمر ويشعروا بالإحباط، وفقدان للشغف.

وأشار المايسترو تامر فيظى لرحلته فى عالم الفن، وقال إنه درس فى معهد الكونسرفتوار، وخلال دراسته للموسيقى الكلاسيك تعلق بالعديد من الأسماء فى دنيا الموسيقى العالمية، وهناك شخصيات كانت ملهمة بالنسبة له، من بينهم، بيتهوفن وتشايكوفسكى، فهو تربى على المزيكا التى قدموها، وعلى مستوى الموسيقى المصرية، الموسيقار محمد عبدالوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبدالحليم حافظ، أما بالنسبة لقيادة الأوركسترا، وهو يحب أسلوب المايسترو النمساوى «هيربرت فون كارايان»، والذى يراه قدوته.

وأعرب تامر فيظى عن أمنية يتمنى تحقيقها، وهى أن يقود أوركسترا مكونة من 500 أو 1000 عازف، وهذا الأمر يحدث فى العالم وليس اختراعا أو فكرة فضائية، كما أنه يتمنى أن يكون الإنتاج فى مصر قويا جدا وتقام حفلات أكثر، ويكون هناك مساحات لتقديم ألوان موسيقية جديدة ومختلفة.