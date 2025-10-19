5 عروض تفوز بلقب الأفضل فى مهرجان المهن التمثيلية المسرحى

أسدل مساء أمس، الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى؛ حيث أقيم حفل الختام على مسرح جراند نايل تاور، والذى أخرجه الفنان هشام عطوة، وقدم خلاله الفنان كريم محسن أغنية «ألف حلم» مصحوبه بفيديو كليب منفذ بتقنيات الذكاء الاصطناعى، ويحكى عن الصعوبات التى يمر بها الفنان حتى يصل لحلمه.

وشهد الحفل إعلان الجوائز، وفاز بجائزة أفضل عرض خمسة عروض هى «لا تطفئ الشمس» و«عين العقل» و«الجريمة والعقاب» و«ياناسينى» و«القاهرة 30» و«24 قيراط».

وذهبت جائزة أفضل عرض جماعى لكل من «ميرامار» و«الحفرة» و«قولتلك خلى بالك».

وفاز بجائزة أفضل مخرج لكل من إبراهيم أشرف وأحمد الرمادى ومحمود الحسينى ومينا لويس وعز الدين فهمى.

وفاز بجائزة الإبداع كل من الفنانة فاطمة الكاشف والفنان شريف الدسوقى والفنانة هند عاكف.

وحصد جائزة أفضل ممثلة دور أول كل من آية خميس ونغم صالح وهبة الكومى وسهيلة الأنور وهايدى عبد الخالق ومادونا هانى.

كما فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول كل من محمد حسن ووليد عبد الغنى وأحمد نادى وسعيد سلمان ومصطفى رأفت وإيهاب محفوظ.

وفى التمثيل فازت بجائزة أفضل ممثلة دور ثان كل من ليديا فاروق وحنين سعيد وميرنا نديم ومريم السحرتى وميرا مجدى وميرنا الجوهرى، وجائزة أفضل ممثل دور ثان ذهبت إلى عمرو صلاح وأبانوب وجهاد أبو العنين وعصام الدين أشرف وفريد عوض وإبراهيم الألفى وأحمد بيلا وصلاح عبد العزيز.