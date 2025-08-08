باكستان: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تقوض أي أمل في السلام بالمنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت باكستان، اليوم، بشدة موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة للسيطرة غير الشرعية وغير القانونية على مدينة غزة.

وقال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، على منصة إكس: هذا تصعيد خطير في حرب كارثية بالفعل ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذا التوسع في العمليات العسكرية لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل، ويقوض أي أمل في السلام في المنطقة.

وشدد على ضرورة عدم التغاضي عن السبب الجذري لهذه المأساة المستمرة وهو احتلال إسرائيل المطول وغير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وتابع شريف: ما دام هذا الاحتلال قائمًا، سيظل السلام بعيد المنال.

وأكد شريف على دعم باكستان الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف عدوان إسرائيل غير المبرر فورًا، وضمان حماية المدنيين الأبرياء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى شعب غزة.