كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، دخل ضمن اهتمامات نادي اتحاد جدة السعودي، للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن مسؤولي نادي اتحاد جدة عقدوا اجتماعا مع ممثلي اللاعب البرتغالي لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت أن الاجتماع أسفر عن بوادر إيجابية من جانب ممثلي برونو فيرنانديز، الذين رحبوا بفكرة انتقال النجم البرتغالي إلى نادى اتحاد جدة السعودي.

وأشارت إلى أن برونو فيرنانديز طلب راتب سنوى قدره نحو 33 مليون جنيه استرليني نظير الموافقة على الانتقال إلى اتحاد جدة.

الجدير بالذكر أن برونو فيرنانديز سبق وأن رفض عرضًا من نادى الهلال السعودي بقيمة مالية بلغت نحو 66 مليون جنيه استرليني.