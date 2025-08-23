إعادة فتح شواطئ في نيويورك ونورث كارولاينا بعد انحسار إعصار إيرين دون أضرار كبيرة

بدأت ولايتا نيويورك ونورث كارولاينا في إعادة فتح الشواطئ التي أُغلقت بسبب إعصار "إيرين"، الذي تسبب برياح قوية وأمواج خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ولامست الأطراف الخارجية للعاصفة "إيرين" سواحل نورث كارولاينا يوم الأربعاء، لكنها لم تضرب اليابسة بشكل مباشر ولم تُسفر عن أضرار واسعة بالبنية التحتية، على الرغم من أن حجمها كان ضعف حجم الإعصار العادي.

وبعد تحركها شمالا في المحيط الأطلسي، ضعفت العاصفة لتتحول إلى إعصار ما بعد الاستوائي أمس الجمعة بعيدا عن اليابسة.

وفي جزر أوتر بانكس في كارولاينا الشمالية، أُعيد فتح الطريق السريع رقم 12 في جزيرة هاتيراس عند الظهر اليوم السبت أمام السكان وأصحاب العقارات والعمال، وفقا لوزارة النقل في الولاية. ومن المقرر رفع جميع القيود عند الساعة الخامسة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

يُذكر أن أوتر بانكس، وهي عبارة عن كثبان رملية بارزة من المحيط لا يتجاوز ارتفاعها بضعة أقدام فوق مستوى سطح البحر، وتُعد عرضة للتآكل، حيث يمكن لفيضانات العواصف أن تشق طريقها عبرها، جالبة أطنانا من الرمال والحطام إلى الطرق، وأحيانا تتسبب بتفتيت الأسفلت وفتح ممرات مائية جديدة.

ورغم أن الكثبان تعرضت لضربات قوية بفعل "إيرين"، فإنه لم تُسجل أي فتحات جديدة أو أضرار إنشائية كبيرة في المنازل أو المتاجر.