الهلال الأحمر المصري يزور الطلاب الناجين من حادث الغرق الجماعي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية في المستشفى

زارت فرق الهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، الطلاب الناجين من حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم السبت، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، بمستشفى العامرية لتقديم خدمات الدعم النفسي لهم، وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع عامليه ومتطوعيه، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يرحم ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.