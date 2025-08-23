 الهلال الأحمر المصري يزور الطلاب الناجين من حادث الغرق الجماعي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية في المستشفى - بوابة الشروق
السبت 23 أغسطس 2025 10:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

الهلال الأحمر المصري يزور الطلاب الناجين من حادث الغرق الجماعي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية في المستشفى

آية عامر
نشر في: السبت 23 أغسطس 2025 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 23 أغسطس 2025 - 10:24 م

زارت فرق الهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، الطلاب الناجين من حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم السبت، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، بمستشفى العامرية لتقديم خدمات الدعم النفسي لهم، وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع عامليه ومتطوعيه، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يرحم ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك