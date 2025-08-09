وفاة جيم لوفيل قائد بعثة أبولو 13

توفي جيم لوفيل رائد الفضاء الأمريكي وقائد بعثة أبولو 13 الذي ساهم في تحويل مهمة القمر الفاشلة إلى انتصار، عن عمر يناهز 97 عاما.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان لها اليوم الجمعة، :" توفي لوفيل أمس الخميس، في ليك فورست ، بولاية إلينوي الأمريكية ".

وأضافت ناسا، "شخصية جيم وشجاعته الثابتة، ساعدت أمتنا في الوصول إلى القمر وحوّلت مأساة محتملة إلى نجاح تعلّمنا منه الكثير.. نحن ننعي رحيله حتى ونحن نحتفل بإنجازاته".

وكان لوفيل، واحدا من أكثر رواد الفضاء في ناسا سفراً في العقد الأول للوكالة – حيث شارك في أربع بعثات هي جيميني 7 وجيميني 12 وأبولو 8 وأبولو 13.

وقد أثارت رحلتا أبولو 8 و13 اهتمام سكان الأرض.

وفي عام 1968، كان طاقم أبولو 8 المكوّن من لوفيل وفرانك بورمان ووويليام أندرس أول من غادر مدار الأرض وأول من سافر إلى القمر ودار حوله.

ورغم أنهم لم يتمكنوا من الهبوط، إلا أنهم جعلوا الولايات المتحدة تتقدم على السوفييت في سباق الفضاء فى ذلك الوقت.

ولكن مهمة الإنقاذ الكبرى، لم تكن قد جاءت بعد، حيث حدثت خلال رحلة أبولو 13 الشاقة في أبريل 1970.

وكان من المفترض أن يكون لوفيل هو خامس رجل يسير على سطح القمر.

ولكن وحدة الخدمة في أبولو 13، التي كانت تحمل لوفيل ورائدي فضاء آخرين، تعرضت لانفجار مفاجئ في خزان الأكسجين وهي في طريقها إلى القمر.

وبالكاد نجا رواد الفضاء، الذين قضوا أربعة أيام وسط طقس بارد ورطب داخل الوحدة القمرية الضيقة، التي استخدموها كقارب إنقاذ.