روسيا: خطة إسرائيل لاحتلال كامل غزة خطوة في الاتجاه الخاطئ

قال دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين، الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وردا على سؤال حول خطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أفاد بوليانسكي بأن موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "ستكون هذه خطوة سيئة للغاية و في الاتجاه الخاطئ. نحن ندين مثل هذه الأنشطة".

وأشار بوليانسكي إلى أن هذه الخطة تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة.

وأكد أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت"، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ومساء الخميس عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطته، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.