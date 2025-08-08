نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان سيد صادق

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى الفنان سيد صادق، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الفنان سيد صادق حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية، عمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، ساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون. عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية أدواره في أفلام: حسن ومرقص وكدة رضا والامبراطور وفوزية البرجوازية)، أما التلفزيون فعمل في مسلسل فرقة ناجي عطا الله ويتربى في عزو والنساء قادمون، وغيرها من الأعمال.

وكان الفنان سيد صادق تم تكريمه في مهرجان الدراما بنسخته الثانية الذى أقيم في مدينة العلمين العام قبل الماضي.