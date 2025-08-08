ترامب يدافع عن الاقتصاد الأمريكي بعد تقارير الوظائف

استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع الصحفيين إلى المكتب البيضاوي يوم الخميس ليعرض عليهم رسوما بيانية قال إنها تظهر أن الاقتصاد الأمريكي صلب، وذلك في أعقاب تقرير وظائف الأسبوع الماضي الذي أثار تساؤلات وأدى إلى قيام الرئيس الجمهوري بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل.

وانضم إلى ترامب للحديث عن الاقتصاد ستيفن مور، وهو زميل زائر رفيع في الاقتصاد في مؤسسة هيرتاج، وهي مركز أبحاث محافظ، والمؤلف المشارك لكتاب عام 2018 "ترامبونومكس".

وقام مور، وهو يقلب سلسلة من الرسوم البيانية على حامل، بالترويج لأداء ترامب كرئيس والتقليل من شأن السجل الاقتصادي للرئيس السابق جو بايدن. ووقف ترامب بجوار مور وقاطعه بعبارات الموافقة.

وقال مور إنه اتصل بترامب لأنه جمع بعض البيانات التي تظهر أنه كان على حق في إقالة إريكا ماكنتارفير كرئيسة لمكتب إحصاءات العمل. وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى أن تقارير المكتب قد بالغت في تقدير عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال العامين الأخيرين من ولاية بايدن بمقدار 5ر1 مليون وظيفة.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم فعلوا ذلك عمدا"، لكنه لم يقدم بعد دليلا إحصائيا يدعم نظريته.وتعد المراجعات مكونا أساسيا في تقارير الوظائف وتميل إلى أن تكون أكبر خلال فترات الاضطراب الاقتصادي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أضاف أصحاب العمل 597 ألف وظيفة، بانخفاض حوالي 44% عن المكاسب خلال نفس الفترة في عام 2024.