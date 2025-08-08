ترامب يعتزم استضافة قادة أرمينيا وأذربيجان في قمة سلام بالبيت الأبيض

من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قمة سلام في البيت الأبيض مع قادة أرمينيا وأذربيجان، تهدف إلى المساعدة في إنهاء عقود من الصراع وإعادة فتح طرق النقل الحيوية، مع إتاحة الفرصة للولايات المتحدة للاستفادة من تراجع النفوذ الروسي في المنطقة.

وقال البيت الأبيض، إن البلدين ويقعان في منطقة جنوب القوقاز سيوقعان اتفاقا لإنشاء ممر عبور رئيسي سيُطلق عليه اسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي".

ومن المقرر أن يصل هذا الممر بين البر الرئيسي لأذربيجان وإقليمها المتمتع بالحكم الذاتي ناختشيفان، وهو مطلب للعاصمة باكو ظل يعرقل مفاوضات السلام بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، اليوم الجمعة: "إن خريطة الطريق التي من المقرر أن يتفق عليها الطرفان ستبني مستقبلا تعاونيا يعود بالنفع على البلدين ومنطقة جنوب القوقاز وما بعدها".