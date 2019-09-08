رئيس وزراء اليونان ينتقد أردوغان لتصريحاته بشأن الهجرة

انتقد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، لتصريحه الذي أدلى به يوم الخميس الماضي بشأن فتح الأبواب للاجئين السوريين للهجرة الجماعية إلى أوروبا.

وقال ميتسوتاكيس ، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة سالونيك شمالي البلاد اليوم الأحد ، إن أردوغان لا يستطيع "تهديد" اليونان والاتحاد الأوروبي من خلال محاولة انتزاع المزيد من الأموال من أجل التعامل مع الهجرة الجماعية، مضيفًا أن التكتل قد منح بالفعل تركيا مليار يورو كمساعدة.

كما انتقد ميتسوتاكيس دول الاتحاد الأوروبي لعدم القيام بدورها لقبول اللاجئين، خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم ، وأضاف إنه إذا لم تتمكن دول التكتل من إظهار التضامن مع بعضها البعض فإنه يتعين عليها مغادرة منطقة شنجن لحركة الشعوب الحرة.

وكان أردوغان قد هدد الأسبوع الماضي بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين المتواجدين لدى بلاده للتوجه إلى الدول الأوروبية، بدعوى أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته بشأن مساعدة بلاده في رعاية اللاجئين وتقاسم هذا العبء.