تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبد الشافي
خط وسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي
خط الهجوم مصطفى محمد
تشكيل بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد حمدي
خط الوسط: محمود دونجا وإسلام عيسى وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن و إيريك تراوري
خط الهجوم: جون آنطوي
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