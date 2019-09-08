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بث مباشر.. نهائي كأس مصر.. الزمالك (0×0) بيراميدز

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
الشروق
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 7:32 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 7:32 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

 

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبد الشافي

خط وسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي

خط الهجوم مصطفى محمد

 

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد حمدي

خط الوسط: محمود دونجا وإسلام عيسى وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن و إيريك تراوري

خط الهجوم: جون آنطوي

 

البث المباشر


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