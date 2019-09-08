«معلومات الوزراء» يكرم المدارس الفائزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ

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مجاهد: تدريب الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث



كرم زياد عبدالتواب، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقيادات وزارة التربية والتعليم، المدارس الفائزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ للعام الدراسى المنتهي 2018 - 2019، في احتفالية أقيمت بالوزارة صباح الأحد.

وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد مجاهد، إن الحكومة المصرية تهدف إلى إصلاح شامل للجميع بجودة عالية دون تمييز ومرتكزا على المتعلم للمساهمة في بناء الشخصية المتكاملة لتخريج مواطن مستنير قادر على المنافسة الإقليمية والمحلية.

وأضاف مجاهد أن خطة الإخلاء تعمل على تدريب الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث وتوعيتهم لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

وعرضت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم نموذج لخطة إخلاء داخل إحدى المدارس.

وضمت قائمة المدارس الفائزة، الليسية الفرنسية بالقاهرة والشهيد إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة وبئر العبد الاعدادية بنين والشهيد أحمد محسن عبد السلام الثانوية الصناعية ومعهد النور للمكفوفين وقطور التجارية بنات والشهيد محمد سيد أحمد عبد الله الاعدادية بنين وبنى حسين الثانوية المشتركة والزقازيق الثانوية بنين والجمهورية الاعدادية بنين والمحبة الإلهية و16 أكتوبر الإعدادية بنين وأبو زنيمة الثانوية بنات وبنت الشاطئ المسائية بنات والتعاونيات الاعدادية بنين وأبو بدوى الاعدادية والصناعات الزخرفية بنين وعبد الفتاح منصور نصار للتعليم الأساسى.

وضمت أيضا أسوان الفندقية المتقدمة ومحمد عامر الابتدائية الجديدة ورأس الحكمة الاعدادية والشهيد سيد صبحى والشافعى علام الاعدادية وأحمد ضيف الله للتعليم الأساسى والأمل للصم والبكم بسوهاج وموط الثانوية الصناعية والقاضى الابتدائية بقنا والمنارة الخاصة وبلقيس الاعدادية بالقليوبية.