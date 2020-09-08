داود أوغلو يحذر أردوغان من استخدام الخطاب الديني لتغطية الفشل الاقتصادي

انتقد رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، لجوء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الخطاب الديني للتغطية على التراجع الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة التركية.

وخلال كلمته بالمؤتمر الدوري الأول للحزب بمدينة قيصري، تطرق داود أوغلو إلى تصريحات سابقة لأردوغان، قال فيها ردًا على تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية "إن الله معنا"، وفقًا لصحيفة "بيرجون" التركية.

وكان الرئيس أردوغان، قال في 2018 عندما تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا، "إن هم يمتلكون الدولار فنحن معنا الله".

وقال داود أوغلو إن سعر الدولار يشهد حاليا ارتفاعًا مستمرًّا تجاوز بكثير ما في السنوات السابقة، أقولها للجميع وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية: توقفوا عن تدمير المفاهيم والرموز القدسية باستخدامها في الساحة السياسية بطريقة دنيئة كهذه.

وحذر من انعكاس الاستغلال المتزايد للدين في السياسة، موضحًا أن الدراسات التي أجريت خلال الآونة الأخيرة كشفت أن السبب الرئيسي لتراجع الاحترام للقيم الدينية نابع من استخدام السلطات التركية للمفاهيم والقيم الدينية بطريقة سطحية، وجعلها أداة استغلالية بشكل واضح وصريح.

وأضاف "القيم الدينية تسكن القلوب بالأفعال وليس بالأقوال، وكما قال القدماء إن الدين والأخلاق أمور معنوية وليست أمورًا مادية، أي أنها تتحقق بالفعل وليس بالقول، لم يعد هناك أي قيمة للكلام والترويج في ظل أجواء باتت خلالها المحسوبية والفساد والغطرسة أمورا معتادة".

وبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم اللثلاثاء 7.46 ليرة تركية.