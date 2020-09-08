تقرير مغربي يشكف المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف تقرير صحفي مغربي عن عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعا استثنائيا بعد غدٍ، الخميس، لتتبيث المواعيد الجديدة للأدوار النهائية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية .

وذكر موقع "le360 سبور" المغربي أن مصدر أكد له أن المكتب التنفيذي المشرف على الكرة الإفريقية سيعلن بعد غدٍ، الخميس، تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد الاتفاق الودي الذي جمع مسؤولي الجامعة المغربية ونظرائهم في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف الموقع المغربي أن لجنة المسابقات بالكاف ستعلن إجراء ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، يومي 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تكون مبارتا الإياب يومي 23 و24 من الشهر نفسه، فيما تجرى المباراة النهائية في اليوم الأخير من الشهر ذاته.

وكانت اللجنة قد حددت في وقت سابق، مباراة ذهاب و دوري الأبطال يومي 25 و 26شتنبر في الدار البيضاء بينما تكون مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2و3 أكتوبر.

أما فيما يخص مباريات كأس الكونفيدرالية فإنه تقرر إجراء نصف النهائي بنظام المباراة الفاصلة وكان حددموعدها يوم 22 و 23 في الدار البيضاء والرباط، على أن تقام المباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية يوم 27 شتنبر علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط .

وأشار الموقع إلى أنه استحال على الاتحاد الافريقي إجراء مباريات نصف نهائي دوي الأبطال وكأس الكونفيدرالية، وفق التواريخ التي تم إعلانها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب ومصر، إضافة إلى تعليق الرحلات الدولية.