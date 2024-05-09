افتتاح متحف جديد في مدينة فايمار الألمانية للتركيز على العمل القسري في ظل النازية

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افتتحت السلطات الألمانية متحفا جديدا الأربعاء في مدينة فايمار بوسط ألمانيا للتركيز على موضوع العمل القسري في ظل النازية.

وبالتزامن افتتح المعرض الخاص الكبير "باوهاوس آند ناشونال سوشياليزم" في مؤسسة فايمار الكلاسيكية ، أو "كلاسيك شتيفتونج فايمار".

وقال ينز كريستيان فاجنر، مدير مؤسسة بوخنفالد وميتيلباو دورا التذكارية، الأربعاء في فايمار بمناسبة افتتاح الموقعين، إنه حتى اليوم ، هناك "وعود باللامساواة يطالب بها اليمين المتطرف". ويوضح المتحف الجديد "إلى أين يؤدي ذلك".

من جانبها ، قالت رئيسة مؤسسة فايمار، أولريكه لورينز، إن المتحف والمعرض يجب أن يعززا القدرة على الصمود الديمقراطي للذين يزورون هذه الأماكن.

وأضافت أن هذا مهم بشكل خاص نظرا لإجراء انتخابات محلية وإقليمية وأوروبية في تورينجيا، حيث تقع فايمار.