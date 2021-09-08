مصرع وزير الطوارئ الروسي أثناء محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

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أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الوزير يفجيني زينيتشيف لقي حتفه خلال تدريبات في مدينة نوريلسك بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

ووفقا لبيان الوزارة، توفي زينيتشيف عندما كان يحاول إنقاذ حياة مخرج.

وسقط المخرج الذي كان يعمل في فيلم عن التدريبات للوزارة، من منحدر وجذب الوزير معه، بحسب التقارير الإعلامية. ولايزال مصير المخرج مجهولا.

وقالت الوزارة في بيانها إن زينيتشيف "كان يؤدي واجبه في نوريلسك خلال تدريبات خاصة بالوكالة بشأن حماية المنطقة التي تقع بالقطب الشمالي في المواقف الطارئة".

كانت الوزارة تنظم تدريبات لمدة يومين بمشاركة نحو ستة آلاف شخص، بهدف إعداد أفضل لمواقف الإنقاذ في القطب الشمالي الروسي.

وأصبح زينيتشيف وزيرا للطوارئ في عام 2018، بعدما خدم كنائب لمدير جهاز الأمن الروسي.