أوكرانيا تحصل على مدافع هاوتزر وذخيرة ضمن حزمة مساعدات أمريكية

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة، أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة التي تبلغ قيمتها 675 مليون دولار، سوف تشمل مدافع هاوتزر وذخيرة مدفعية وسيارات هامفي متعددة المهام وعربات إسعاف مدرعة وأنظمة مضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة.

وقال ريزنيكوف إن حزمة المساعدات تأتي في إطار النتائج الأولى لاجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، والذي عقد بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعا أعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا لمؤتمر هناك بالقاعدة العسكرية. وشارك في ذلك أيضا وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج.

وأكد أوستن خلال خطابه الافتتاحي أكثر من مرة أن أوكرانيا بحاجة لدعم على المدى البعيد، وأن أوكرانيا بصدد مواجهة "طريق صعب"، ولكنه أشار إلى أنه من الممكن رؤية نجاح المساعي المشتركة بالفعل في ساحة المعركة.

وأعلن الوزير الأمريكي: "سوف نبحث في نقاشنا اليوم أيضا الخطوات القادمة لتأسيس مهمة تدريب دولية لأجل القوات الأوكرانية"، وأعرب بشكل واضح عن امتنانه لوزيرة الدفاع الألمانية على التعهدات الألمانية لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.