أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الخميس، التشكيل النهائي الرسمي للرابطة لموسم 2022-2023.

وأقيمت صباح اليوم الخميس، بمقر اتحاد الكرة، انتخابات رابطة الأندية المحترفة والتي أسفرت عن استمرار أحمد دياب رئيسا للرابطة.

وجاء تشكيل الرابطة كما كانت عليه في الموسم المنقضي باستثناء انضمام أحمد النجار بدلا من عامر حسين، ليكون التشكيل للموسم الجديد ( أحمد دياب رئيسًا، وعماد متعب نائبًا، وثروت سويلم، وشريف صالح، وخالد رفعت، وصفي الدين بسيوني، وأحمد النجار أعضاء).

وسبق وتولى أحمد دياب، رئاسة رابطة الأندية في الموسم الماضي 2021-2022، وحققت الرابطة نجاحات في العبور بالموسم الكروي إلى بر الآمان، رغم ضغط المباريات وكثرة الارتباطات الدولية، فضلا عن تنيظم أول نسخة من بطولة كأس الرابطة التي فاز فيها فيوتشر.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قام بإرسال خطاب رسمي إلى رابطة الأندية يختار فيه عماد متعب، ممثلا للنادي الأحمر، بالرابطة للعام الثاني على التوالي.