رئيس جامعة طنطا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الجراحات الجديد

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أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، جولة بمستشفى الجراحات الجديد تفقد خلالها التجهيزات النهائية للمستشفى رافقه الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد البديوي مدير المستشفى الرئيسي.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال جولته عيادات الأطفال والتغذية والجراحة العامة والتخدير والأنف والأذن والحنجرة، التي تم تشغيلها تجريبياً فى يونيو الماضي، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات الكهروميكانيكية.

كما التقى بعدد من المرضى بالعيادات للتعرف على درجة رضاهم عن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وأثنى الجميع على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والجهود المبذولة من الفرق الطبية والتمريض لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

كما تفقد جناح القلب وجراحات القلب المفتوح، وغرف الاقامة والعناية المركزية وأجهزة قسطرة القلب المواكبة لأعلى التقنيات العالمية المعاصرة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مستشفى الجراحات الجديد صرح طبي كبير يضم 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي.

وأشار إلى أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والعنايات المركزة، بالإضافة إلى 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات المحاضرات وقاعات المحاكاة.