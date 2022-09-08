إجلاء أكثر من 1000 شخص جراء حريق غابات في تركيا

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ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد)، اليوم الخميس، أن عمال الإنقاذ قاموا بإجلاء ما إجماليه 1025 شخصا إلى منطقة آمنة من المنازل والفنادق جراء حريق غابات اندلع في إقليم مرسين في جنوب تركيا.

وقالت الهيئة إن 40 طائرة إطفاء و850 فردا شاركوا في جهود احتواء حريق الغابات الذي بدأ بالقرب من مقاطعة جولنار في مرسين إلى جانب ساحل البحر المتوسط.

وأضافت آفاد أن سبعة أشخاص يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات.

وقالت إن خط الطريق السريع الذي يربط مرسين ومدينة أنطاليا الساحلية إلى الغرب، انقطع.

وأظهرت الصور التي بثتها شبكة إن.تي.في. دخانا كثيفا يرتفع من تل غابي. وأضافت الشبكة أن الرياح العاتية صعبت جهود مكافحة الحريق.

تكافح تركيا حرائق غابات غير مسبوقة مؤخرا.

والصيف الماضي، دمرت الحرائق الهائلة آلاف الهكتارات من الغابات عبر تركيا، وكان الساحل المطل على بحر أيجه والبحر المتوسط الأسوأ تضررا