واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءاته الدورية بالحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية ضمن سلسلة "رد الجميل".

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وممثلي بيت الزكاة والصدقات المصرى بالمنوفية.

والتقى محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية والبالغ عددهم ما يقرب من 50 حالة مستحقة، وسلمهم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم تساعدهم على متطلبات حياتهم اليومية؛ نظراً لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وأشار المحافظ، إلى التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لتوفير 150 كرسيا كهربائيا لدعم الحالات الإنسانية وذوي الهمم للمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم، مقدما شكره وتقديره لفضيلة شيخ الأزهر لدعمه الدائم والمستمر لتلك الحالات الأولى بالرعاية.

وأوضح المحافظ، أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقا لأعمال اللجنة المشكلة بالمحافظة لفحص الطلبات والوقوف على مدى أحقيتها ومراجعة الأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنوفية، لطلبات الحالات كل على حدة للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، واستمع لمواطن بناحية البتانون يعول طفلة مريضة بفشل بالنخاع الشوكى وتحتاج إلى عملية زراعة نخاع ولا يقدر على تحمل التكاليف بمستشفى وادى النيل.

وعلى الفور أشار المحافظ، إلى أنه سيتم التواصل مع مسئولى المستشفى لتسهيل الإجراءات اللازمة، مضيفا أنه سيتم التنسيق الكامل مع بيت الزكاة والصدقات المصرى لدعم الحالة ومساعدتها؛ نظرا لظروفهم الإجتماعية الصعبة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بسرعة تحويل 4 حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم أحدهم مواطن من مركز تلا يعاني من تخلف عقلى وضمور بالمخ، والثانى من ناحية شنوان يعاني من ورم خبيث بالغدة الدرقية، والثالثة مواطنة من ناحية بابل تحتاج إلى تركيب قسطرة تشخيصية، والأخير مواطنة من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع تبلغ من العمر 48 عاما وتعول ابن يعاني من استئصال الكلى اليسرى.

ووجه المحافظ، بضرورة اتخاذ اللازم وتوقيع الكشوفات الطبية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء.

وكلف المحافظ، الصحة بتوفير العلاج اللازم من التموين الدوائى لمواطن مسن من مركز شبين الكوم يعاني من دوالي بالمرئ وتضخم بالطحال، وتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة له مراعاة لظروفه المعيشية، وتحويل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى مستشفى بركة السبع المركزي يعاني من فرط بالحركة واتخاذ اللازم.

وكلف المحافظ، العلاقات العامة بإدراج مواطنة مسنة بمليج أرملة تعانى من بتر فوق الركبة لتوفير كرسي كهربائي لها يساعدها على الحركة.

ووجه وكيل وزراة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ3 حالات بمركزي بركة السبع وشبين الكوم، وتكليف وكيل وزارة القوى العاملة بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

ومن أبرز الحالات التي تم صرف مساعدات مالية خلال اللقاء، مواطنان من ناحية مركز تلا الأول يعول 4 من الأبناء منهم طفل يعانى من ضمور بالمخ وشلل بالساقين، والثاني شاب يبلغ من العمر 40 عاما بناحية بمم يعول 3 من الأبناء ويعاني ببتر فوق الكوع وظروفه الاجتماعية صعبة، ومواطنة من ناحية كفر طنبدي بشبين الكوم زوجها مريض بورم خبيث في الغدة النكافية، ومواطنان أحدهم شاب ببركة السبع لديه طفل مريض بسرطان الدم، والآخر بكفر عليم يعاني من قصور بوظائف الكلى ولديه ابن مريض بورم خبيث بالغدة.

وتضمن اللقاء صرف مساعدات مالية عاجلة لفتاة لديها شقيقان يعانوا من ضعف شديد بالقدرات العقلية، وشاب من قرية عشما بمركز الشهداء لديه طفل مريض بمتلازمة التحلل الجلدي الفقاعي، ومواطنة بناحية مليج تعانى من ورم غير حميد بالمستقيم، ومواطن بناحية طليا بأشمون لديه ابن مريض بقصور بوظائف الكلى وعيوب خلقية، ومواطن بكفر المصيلحة لديه ابن يعاني من مرض العظم الزجاجي، وآخر بقرية بقسا بقويسنا يعول طفل يعاني من التهابات على قشرة المخ وتشنجات عصبية.