إيران تؤكد عدم وجود أي خطر قرب المواقع النووية المستهدفة بالضربات الأمريكية

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، عدم وجود أي خطر على سكان المناطق المجاورة للمواقع النووية، قائلة إن أهالي نطنز وأصفهان وفردو عليهم الاستمرار في حياتهم بشكل طبيعي.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، مساء الأحد، أشارت المتحدثة إلى زيادة عدد الدوريات في المدن من أجل تعزيز الأمن، كما شكرت قوات التعبئة على جهودها.

وتوجهت المتحدثة بالشكر إلى القوات المسلحة الإيرانية والعاملين في هيئة الطاقة الذرية على جهودهم المتواصلة.

وفي ختام تصريحاتها، قالت مهاجراني، إن الاعتداءات الإسرائيلية أدت حتى الآن، إلى مقتل 55 امرأة وطفلاً، وإصابة 209 نساء وأطفال، كما تضررت 6 قواعد إسعافية، وأُصيب أو قتل 18 من أفراد الطواقم الطبية.

وشنت الولايات المتحدة، السبت، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي: «فوردو»، و«نطنز»، و«مجمع أصفهان»، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل اليورانيوم الخام، مروراً بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذراً طهران من القيام بـ«رد انتقامي»، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات «محدودة»، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي.



