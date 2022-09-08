 الزراعة: العريني مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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الزراعة: العريني مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 6:37 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 6:37 م

أصدر رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور إبراهيم محمد العريني الباحث بمعهد المحاصيل الحقلية، مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية.

جاء ذلك على خلفية قيام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عصر اليوم بزيارة مفاجئة إلى المحطة المذكورة، حيث أبدى استيائه من الحالة التي وصلت إليها.

كان وزير الزراعة قد وجه بمحاسبة المسؤولين عن المحطة المقصرين في عملهم مع ضرورة العمل على رفع كفاءة المحطة خلال شهر واستغلال كل مساحتها البالغة 123 فدانا في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية والأصناف الجيدة من شتلات الزيتون.

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