دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين: أمى التانية ربنا يخليكي لينا

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمعها سويا بالفنانة ميرفت أمين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دعما لها بعد حالة الجدل التي أثيرت حولها بسبب ظهورها من غير مكياج، حيث كتبت دنيا علي الصورة: "أمي الثانية بحبك ربنا يخليكي لينا".



فيما علقت الفنانة ميرفت أمين على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بوجه شاحب أثناء عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وذلك بعد أيام من الشائعات التي طالتها وأفادت بأنها تعرضت لوعكة صحية ثم شائعة وفاتها.



وقالت الفنانة ميرفت أمين، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها تعرضت لأكثر من شائعة خلال الفترة الماضية منها ما أثير حول زواجها، والثانية هي شائعة مرضها ثم وفاتها، وعلقت على ذلك موضحة: "الموت والزواج مش بيستخبوا، وأنا ليه صايبني السوشيال ميديا طول الوقت".



وتابعت: "بيتكلموا في العزاء وإن شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزاء بالميك آب؟ الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني ومش متواصلة معايا طول الوقت؟ أو بنتي في مكان مش قادرة توصل لي الناس بتتخض، أنا اتعودت على دا من فترة ولكن اللي حواليا بتضايق عشان بيتأثروا مش عارفة ليه الأذية للناس اللي حواليا".