أعلن البنك الأهلي، عن بعض الأماكن الشاغرة في عدد من فروعه المختلفة، موضحًا التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف، والشروط وكيفية التقديم.

وكشف البنك الأهلي، عن حاجته لعدد من الموظفين في مجالات متنوعة، وهو ما يتيح فرص مختلفة أمام الشباب الخريجين الباحثين عن عمل وخاصة في البنوك.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف البنك الأهلي

وكشف الإعلان الخاص بالوظائف في البنك الأهلي، عن ضرورة أن يكون المتقدم لوظائف خريج إحدى التخصصات الآتية:-

- كلية تجارة من أقسام التالية: محاسبة - ضرائب - تمويل - تسويق - إدارة - تجارة خارجية.

- كلية إدارة أعمال ويكون من الأقسام التالية: بنوك - ائتمان - مالية - موارد بشرية - نظم ومعلومات إدارية - منشأة مالية - إدارة اعمال دولية - لوجستيات - تسويق.

كلية اقتصاد وعلوم سياسية قسم اقتصاد أو إحصاء.

كلية حسابات ومعلومات.

كلية تكنولوجيا المعلومات

كلية هندسة حاسبات قسم حاسبات أو اتصالات.

كلية حقوق.

شروط وظائف البنك الأهلي 2022

وأعلن البنك عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المتاحة، والتي نشير إليها في السطور التالية بشكل مفصل حتى يمكنك التعرف على كل ما يخص الوظيفة المتقدم إليها:-

أولًا: يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ثانيًا: ضرورة حصول المتقدم على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

ثالثًا: عدم وجود أقارب للمتقدم بالبنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية.

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رابعًا: ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام في تاريخ الموافقة على التعيين.

خامسًا: ويشترط ان يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

الجدير بالذكر، أنه من الممكن التقديم في وظائف البنك الأهلي 2022 من خلال الرابط التالي فقط عليك الضغط هنــــــــــــا.