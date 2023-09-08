إسبانيا تمطر شباك جورجيا بسباعية في تصفيات أمم أوروبا

أمطر المنتخب الإسباني شباك مضيفه الجورجي 7 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة 22 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يسجل سولمون كفيركفيليا لاعب المنتخب الجورجي الهدف الثاني للمنتخب الإسباني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 38 سجل داني أولمو الهدف الثالث للمنتخب الإسباني، فيما عاد موراتا ليضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب جورجيا في تسجيل هدفه الوحيد عبر جيورجي شاكفيتادزي في الدقيقة 49، قبل أن يكمل موراتا ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الخامس للإسبان في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 68 سجل نيكو ويليامز الهدف السادس، فيما اختتم لامين يامال مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف السابع في الدقيقة 74.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بعد خوضه ثلاث مباريات، مبتعدا بفارق ست نقاط خلف المنتخب الاسكتلندي المتصدر الذي خاض أربع مباريات ويلعب في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع مضيفه القبرصي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب جورجيا عند أربع نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير)، بعد خوضه أربع مباريات.