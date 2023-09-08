قال مكتب المدعي العام الإسباني، اليوم الجمعة، إنه تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة على شفاه اللاعبة جيني إيرموسو على غير رغبتها.

كانت جيني إيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات تقدمت بشكوى قانونية بسبب قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لها على غير رغبتها، خلال مراسم تتويج المنتخب الوطني بكأس العالم.

وبدأت الأزمة في أغسطس الماضي، وتحديدًا عقب فوز منتخب إسبانيا بالمباراة النهائية لمونديال السيدات، إذ شهدت مراسم التتويج لحظة مجنونة عندما أقدم روبياليس على تقبيل إيرموسو.

أعقب ذلك سلسلة طويلة من الشد والجذب، حيث قللت إيرموسو في البداية من أهمية الأمر: «كانت لفتة متبادلة بشكل تلقائي تماما بداعي الفرحة الكبيرة بالفوز بكأس العالم، ارتبط بعلاقة قوية بالرئيس وسلوكه معنا جميعًا يستحق 10 من 10، وهذا تصرف طبيعي نتيجة للمودة والامتنان».

لكنها فيما بعد، وأمام تصاعد وتيرة الغضب، قالت: إن القبلة تمت من دون رضاها.

ثم خرجت وزيرة المساواة الإسبانية، لتسلط الضوء على الأمر. وبدأت إيرموسو بوصف الأمر بأنه: تم دون إرادتها.

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن لجنة الانضباط بدأت إجراءات ضد روبياليس بعد قيامه بتقبيل إيرموسو في الفم دون رغبتها، خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.