جهاز مستقبل مصر: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنهاية 2027

قال المهندس خالد صلاح المتحدث باسم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من القمح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الإنتاج الحالي من القمح في البلاد يتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين طن.

وأوضح أنه من المستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنهاية عام 2027، مشددًا على أهمية القمح كسلعة أساسية لتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين.

ولفت إلى أن الجهاز يركِّز كذلك على زراعات أخرى مثل بنجر السكر والذرة، حيث يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أيضًا.

ونوه بأنه يتم العمل على توفير المياه اللازمة من خلال إنشاء نهر صناعي لتوفير المياه للمناطق التي يتم استصلاحها بجانب استغلال جميع الموارد المائية من مياه الصرف الزراعي وإعادة معالجتها.

وشدد على أن الجهاز يعمل على الاستفادة من كل قطرة مياه، موضحًا أنه تتم الاستفادة كذلك بقدر بسيط من الصرف الصحي عبر معالجة ضخمة للاستفادة منها في المشروعات.