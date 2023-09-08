يقيم الفنان والصحفي جمال فهمي معرضاً جديداً له بعنوان "ضجيج لوني" داخل جاليري بيكاسو بالزمالك، يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساء، ويستمر حتى 28 من نفس الشهر.

ويصف الفنان جمال فهمي معرضه "ضجيج لوني" أنه يحاول من خلاله أن يتتبع الألوان وهي تنفجر في الدنيا صانعة حال دائمة من جمال ومتعة ليس لها حدود وبهجة تسري وتتسرب متعالية عن أي سبب أو تعليل.

ومعرض "ضجيج لوني" هو الخامس للفنان والكاتب الصحفي جمال فهمي الذي جاء مشروعه التشكيلى بعد سنوات من العمل الصحفى، والأمر الذى عبر عنه جمال فهمى بقوله إن التشكيل كان حلما مؤجلا لديه منذ ما يزيد على ربع قرن، وأن هذا المشروع يمثل عودة إلى عشقه وحبه للرسم.

والفن التشكيلى هو هواية قديمة لفهمى، الذى بدأ حياته المهنية بدراسة الفن التشكيلى فى كلية الفنون الجميلة، لكنه انقطع عن هوايته وانشغل بالعمل الصحفى لوقت طويل، قبل أن يقرر العودة إلى الفن التشكيلى بمعرضه الأول «أشكال وألوان» فى عام 2018.