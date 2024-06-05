كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس المعزول محمد مرسي لتهنئته بالعيد بعد توليه الرئاسة عام 2012، وذلك في ظل غيابه عن حضور احتفالات عيد الميلاد.

وقال خلال مقابلة لـ «Extra News»، مساء الثلاثاء: «أتكلم بالتليفون مكالمة ما يقال في هذه المناسبات، كل سنة وأنتم طيبين ودائما بخير وشكرا سيادة الرئيس وخلصت»، واصفا هذه المكالمة بأنها كانت «شيء بلا مشاعر لشخص يؤدي الواجب.. علشان يطلع في الأخبار أنه حصل كذا».

وأوضح البابا أن التهنئة يجب أن تنبع من القلب وتحمل مشاعر صادقة، مشددا أن الأفعال والأقوال يجب أن تتطابق، ولا تقتصر على الكلمات فقط؛ بل يجب أن تتجسد في أفعال ملموسة.

وتابع:«الكلمة الحقيقية لا تخرج من اللسان فقط، بل تخرج من القلب، يجب أن يكون لها مشاعر، فالكلام يخرج من اللسان فقط، لكن المشاركة شيء مختلف»، مستشهدًا بالمثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب».