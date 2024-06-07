السنغال تتعثر بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية بتصفيات المونديال

سقط منتخب السنغال في فخ التعادل 1 /1 مع ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن توجو في المركز الرابع، ونقطة عن جنوب السودان في المركز الخامس، ونقطتين عن موريتانيا متذيل الترتيب.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل عبر فيستون مايلي في الدقيقة 85.