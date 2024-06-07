مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية

لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها، إثر تعرضها لصعق بالتيار الكهربي داخل منزلها بقرية بقطارس، مركز ومدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، جرى نقل جثمانها مشرحة مستشفى أجا تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزي بوصول جثمان سيدة في العقد الخامس، إلى المستشفى "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربي.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيدة "مها محمد فضل غلوش، 48 عاما،"، نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسل الملابس داخل المنزل.

جرى نقل جثمان السيدة ووضعها ثلاجة حفظ الموتى، بمشرحة مستشفى أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.