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الأحد 8 سبتمبر 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 11:53 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، في المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
استقر سعر أسمنت النصر بنحو ليسجل 2700 جنيه.
‏‎ثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2610 جنيهات
‏‎كما استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2735 جنيها.
‏‎استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2770 جنيها.
‏‎استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2955 جنيها.
‏‎استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2750 جنيها.

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